Dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi ha fatto sapere ai suoi fan di essere in vacanza a Roseto Valfortore, paese d’origine della mamma

Dopo la spinosa questione dell’addio a Mediaset dopo ben 25 anni, Alessia Marcuzzi si gode dei meritati giorni di relax. Di recente, la celebre conduttrice ha rivelato di essersi separata dall’azienda che, per quasi due decenni, è stata a tutti gli effetti “la sua casa lavorativa”. Lei stessa ha dato l’annuncio tramite un messaggio scritto di proprio pugno, in cui spiegava i motivi dietro questa scelta. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare“- ha scritto su un post social

Tramite una serie di Instagram Stories, la conduttrice ha aggiornato i suoi followers e fatto sapere di ai fan di essere in vacanza a Roseto Valfortore. Una scelta sicuramente non casuale, visto che il piccolo borgo situato tra i bordi della Daunia, in provincia di Foggia, è anche il paese d’origine della mamma Antonietta. Ed è proprio insieme ai suoi affetti più cari, che Alessia Marcuzzi si ritrova in vacanza. “È il paese dov’è nata mia nonna e dove io ho passato un sacco di estati della mia infanzia. Sono tornata qui con parte della mia famiglia e vari cuginetti”- ha rivelato sui social.