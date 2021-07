Contenuto nel decreto Sostegni, il bonus tv prevedrà anche la rottamazione del vecchio apparecchio: ecco tutte le nuove regole

Predisposto dal ministero dell’Economia, e lanciato dal decreto Sostegni, ora il bonus tv è ufficialmente utilizzabile per acquistare una nuova televisione. Disponibile fino al 31 dicembre 2022, può valere fino a 100 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto. Non ci sarà inoltre nessuna limitazione sull’Isee: ecco tutti i requisiti.

3 le condizioni principali: residenza in Italia, pagamento in regola del canone Rai e rottamazione di un televisore. La rottamazione può essere fatta per un apparecchio acquistato prima del dicembre 2018 e non compatibile con i nuovi standard di trasmissione. La rottamazione può essere fatta in sede di acquisto del nuovo televisore, portando il vecchio apparecchio con sé e consegnandolo al rivenditore. Sarà egli stesso ad occuparsi dello smaltimento dei vecchi apparecchi.

Un altro modo per liberarsi della vecchia tv è portarla in una discarica autorizzata. In questo caso, sarà necessario un modulo che certificherà l’avvenuta consegna dell’apparecchio, specificando che il titolare è in regola con il canone Rai e che si tratta di un televisore non conforme ai nuovi standard. Il modulo controfirmato e il documento d’identità andranno poi presentati al punto vendita dove si comprerà il nuovo televisore per richiedere lo sconto sull’acquisto. Inoltre, i dati dell’acquirente verranno inseriti su una piattaforma telematica in modo da poter accertare l’esistenza dei requisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ultima novità per i televisori: il 20 giugno 2022 sarà completato lo switch-off al DBV-T2. Chi avrà acquistato un apparecchio prima del 2017, potrebbe dover acquistare un decoder o cambiare apparecchio