Antonello Venditti canterà nell’Anfiteatro Anima di Cervere, ma non solo: martedì 6 luglio seguirà Italia-Spagna tifando con il pubblico

Antonello Venditti sarà il primo ospite dell’Anima Festival nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere.

Potrebbe interessarti:

Ecco quanto annunciano Ivan e Natascia Chiarlo, organizzatori della kermesse estiva cuneese: “Venditti inizierà il concerto alle 20, prima di assistere alla partita e, al termine del match, riprenderà a cantare. Com’è noto il cantautore romano è un grande appassionato di calcio e il suo entusiasmo trascinante renderà unico e irripetibile il debutto del nostro Festival. Ringraziamo il management del cantautore per la disponibilità ad organizzare questo cambio di programma, che renderà felici i suoi fans».

Antonello Venditti non è nuovo al Festival. Ci era stato, infatti, già due anni fa, facendo sold out. “Il ritorno sul palco en plein air della grande arena estiva di Venditti, proprio in occasione della sfida calcistica europea che vede l’Italia protagonista, rende la data del suo tour “Unplugged 2021’’ un’occasione imperdibile per incontrarlo“, aggiungono o i fratelli Chiarlo.

Un secondo grande schermo per seguire la partita sarà posto nell’area ristorazione dell’Anfiteatro. Tale installazione consentirà di mostrare il match a quanti non hanno acquistato il biglietto del concerto. I biglietti da 46 a 74 euro sono in vendita su Ticketone. Per info cliccare il seguente link: www.animafestival.it.