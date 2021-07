Dopo aver lasciato Mediaset, azienda in cui ha militato per 25 anni, Alessia Marcuzzi potrebbe approdare a Discovery con un progetto ancora top secret

La notizia più calda del telemercato di queste settimane, riguarda senza dubbio la decisione di Alessia Marcuzzi di lasciare Mediaset dopo venticinque anni di attività. “Non mi sentivo a mio agio nei programmi che mi venivano proposti”, ha scritto la conduttrice romana qualche giorno fa sui social.

Ed in effetti a noi risulta che l’ormai ex Iena abbia rifiutato di condurre la nuova edizione del programma cult degli Anni Novanta “Scene da un matrimonio” (di cui ora sarà Anna Tatangelo a tenere le redini) da mandare in onda nella stagione 2021/22 di Mediaset alla domenica pomeriggio, prima del raddoppio di “Verissimo” con Silvia Toffanin (qui tutti i dettagli). L’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, d’altro canto, nel corso della recente presentazione dei nuovi palinsesti di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 ha spiegato che alla base del naufragio della trattativa con Alessia Marcuzzi ci sarebbero anche motivazioni economiche.

Un nuovo inizio

Posta la parola fine sul suo venticinquennale matrimonio con Mediaset, Alessia Marcuzzi torna sul mercato e il settimanale “Chi” lancia la prima, solida indiscrezione sul futuro professionale della bionda ex conduttrice del Festivalbar: sembrerebbe, infatti, che Alessia abbia intavolato da pochi giorni una trattativa con il gruppo editoriale Discovery (che fa capo a canali come Real Time e Nove) per lo studio di un nuovo programma televisivo da mandare in onda nei prossimi mesi. Sarà fumata bianca? In attesa di scoprirlo, Alessia si gode un pò di meritato riposo e con la figlia Mia recentemente si è recata nel paese di origine della madre, in provincia di Foggia. Una mini-vacanza ampiamente documentata sui social, dove la Marcuzzi è molto attivo, con in sottofondo la canzone di Tommaso Paradiso Ricordami.