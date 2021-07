Dopo i programmi estivi della Mediaset, in autunno si ritornerà alla normalità… o quasi. Ecco tutte le novità che andranno in onda a partire dalla prossima stagione

Canale 5

Le novità più interessanti riguarderanno la rete mediana della Mediaset Canale 5: per la domenica sera in particolare ci si affiderà a titoli già consolidati, come Scherzi a Parte ed All Together Now, condotti rispettivamente da Ernico Papi e Michelle Hunziker. Cambiamenti su ordine del Cavaliere, che ha voluto anche due speciali in versione kids di All Together Now, in onda nel periodo natalizio.

Potrebbe interessarti:

Il lunedì invece si lascerà spazio al GF Vip, con 13 puntate e 8 raddoppi, ma è molto probabile che si allunghi se va bene. Per il martedì è in programma la Champions League, che si alternerà probabilmente con degli speciali di Caduta Libera e dei film di “alta qualità”. Il mercoledì invece sarà dedicato alle fiction quali Luce dei Miei Occhi, Giustizia per Tutti, Una Famiglia perbene.

Il giovedì è dedicato alla Star in The Star affidato ad Ilary Blasi. Al venerdì veranno affidati gli eventi speciali: ci saranno due serate D’Iva con la Zanicchi e tre serate speciali di Zelig a cui parteciperanno veterani come Aldo Govanni e Giacomo, Ale e Franz, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Si vocifera anche la programmazione di serate speciali di Claudio Baglioni. Il venerdì darà spazio anche ai raddoppi del GF Vip. Il sabato sera verrà mandato in onda il talent Tu si que vales.

Alla domenica confermati Scene da un Matrimonio, con Anna Tatangelo, e Verissimo con Silvia Toffanin. Daytime confermato con Caduta Libera, che si alternerà con Avanti un Altro.

Ma è in arrivo un’ultima chicca per i fan dei reality Mediaset: in arrivo per la primavera del 2022 il format La Talpa, dopo ben 11 anni di pausa. Non è ancora stabilito se andrà prima o dopo l’Isola dei Famosi, e non si hanno ancora notizie sulla conduzione.

Italia 1

Finalmente la prossima stagione serale di Italia 1 non sarà completamente dedicata a Le Iene. La rete giovane di Mediaset, diretta da Laura Casarotto, torna a proporre nuovi format: il lunedì debutterà Mistery Land, condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti. Si tratta di una specie di spin-off di Freedom – Oltre il Confine, con il quale si avvicenderà per tutta la stagione.

Il martedì tornano Le Iene, non più condotte da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi: al loro posto ci saranno nuove “iene” dal team di Davide Parenti. All’appuntamento del martedì si aggiungerà il raddoppio settimanale al venerdì (ma non per tutta la stagione).

Per il mercoledì, Italia 1 si darà all’intrattenimento: Honolulu è il nuovo show dedicato alla comicità. Vi sarà poi Ritorno a Scuola, condotto da Nicola Savino, un format che vedrà i vip tornare sui banchi di scuola. A stagione inoltrata (primavera 2022) debutterà Talentissimo Me, un talent per bambini dai 5 ai 12 anni. Dopo il giovedì delle serie tv americane, il venerdì sarà dedicato ad altre produzioni, alternate alle Iene.

Rete 4

I programmi di Rete 4 resteranno invece quasi invariati. Si partirà il lunedì si partirà Quarta Repubblica. Mario Giordano continuerà la sua conduzione del programma Fuori dal Coro il martedì. Il mercoledì sera sarà invece dedicato a Zona Bianca, seguito la sera successiva dal format Dritto e rovescio. Il Venerdì invece andrà in onda Quarto Grado. Sabato e Domenica sera verranno trasmessi dei film.