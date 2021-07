Pochi minuti fa l’annuncio della società nerazzurra sui propri canali. L’Inter affida a Chivu il futuro dei suoi giovani

Dopo l’eliminazione in Semifinale contro l’Empoli, l’Inter Primavera aveva bisogno di un cambiamento radicale. Nelle ultime tre stagioni, la squadra era stata guidata da Armando Madonna, il quale non è mai riuscito a raggiungere traguardi importanti con i nerazzurri. Proprio per questo, la società ha deciso di dare nuova linfa ai suoi giovani e ha pensato bene di promuovere una vecchia gloria della storia recente interista. Infatti il prossimo allenatore dell’Inter Primavera sarà Cristian Chivu, uno degli eroi del triplette.

Potrebbe interessarti:

L’ex difensore rumeno era già tesserato dalla società meneghina, come allenatore dell’Under 18, per lui quindi rappresenta una promozione. A lui il compito di formare i nuovi talenti nella cantera nerazzurra e riportare il settore giovanile ai successi del passato. Ecco l’annuncio con cui l’Inter ha annunciato il suo nuovo tecnico:

“Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera. Sarà lui, uno degli ‘eroi del Triplete’ a guidare la formazione Under 19 nerazzurra, al termine di una stagione intensissima alla guida della Under 18, conclusasi in maniera sfortunata con la sconfitta nella semifinale del campionato di categoria contro il Genoa poi laureatosi campione d’Italia.

A Cristian l’in bocca al lupo per questa nuova, importante, avventura con la Primavera nerazzurra!”