Apre ufficialmente la finestra di calciomercato, ed ecco gli 11 parametri zero con il più alto valore di mercato ancora senza squadra

Le possiamo chiamare “opportunità” o magari “offerte di mercato“, ma ogni anno ci sono tantissimi calciatori che non non trovano un accordo di rinnovo con le proprie squadre (i famosi parametri zero), e possono essere ghiotte occasioni per qualsiasi club.

Potrebbe interessarti:

La top 11 dei parametri zero

1°-LIONEL MESSI, valore di mercato: 80 mln

La pulce è forse il parametro zero più ghiotto di sempre, cercare di prenderlo a zero rappresenta l’occasione di una vita. Dopo i fasti dell’anno scorso ed il famoso burofax, sembra che oggi però la situazione stia migliorando con il Barcellona, grazie anche al nuovo acquisto Aguero. Che Leo possa rimanere in Catalogna, con il dispiacere di Man City e PSG, ormai è solo questione di tempo.

2°- SANTOS BORRÈ, valore di mercato: 17 mln

Il giovane attaccante ex River Plate è molto interessante. Infatti in Italia si è parlato molto di un suo possibile arrivo, specie all’Inter che di giovani punte sudamericani se ne intende. A 25 anni e con una carriera ancora tutta davanti a se, rappresenta l’occasione di mercato per il reparto avanzato di questa finestra estiva.

3°- ELSEID HYSAJ, valore di mercato: 13 mln

Il terzino è in scadenza con il Napoli, e non sembra aver trovato l’accordo con i partenopei. Fortuna vuole che un suo grande estimatore e suo ex tecnico, Maurizio Sarri, sia interessato ad averlo con se nella sua nuova avventura alla Lazio. Che sia questa la prossima destinazione dell’albanese?

4°- SERGIO RAMOS, valore di mercato: 10 mln

Non ce lo saremmo mai immaginati qui, ne per posto in classifica, ne per situazione contrattuale. Ma vuoi l’anagrafe (35 anni) e vuoi la scelta del presidente blancos Perez, Sergio Ramos è ormai un ex giocatore del Real Madrid. Per lui si parla insistentemente di PSG ed Inghilterra, ma alcune voci lo volevano vicino al Milan e alla nuova Roma di Mourinho. Sta di fatto che l’ex capitano madrileno rappresenta un’occasione unica in questa finestra di calciomercato.

5°- NIKOLA MAKSIMOVIC, valore di mercato: 10 mln

Ancora Napoli, ancora problemi con la difesa. Si perché anche Maksimovic ad oggi è un ex giocatore azzurro, poiché il suo contratto è scaduto il 30 Giugno. Questa rappresenta un’opportunità per mezza Serie A, poiché il serbo ha dimostrato nell’ultimo anno e mezzo di essere ancora un giocatore importante. Difensore roccioso ma anche agile, vedremo chi riuscirà ad accaparrarselo,

6°- JEROME BOATENG, valore di mercato: 8,5 mln

Finisce una storia durata una decade, quella tra il Bayern e Boateng. L’ex difensore bavarese era arrivato a Monaco nel 2011 sempre come parametro zero, ed oggi così la lascia dopo dieci anni. Per lui tanti successi con i pluricampioni di Germania, ma a 32 anni ha ancora qualche stagione ad alti livelli da regalare, chissà dove però.

7°- RYAN BERTRAND, valore di mercato: 8 mln

Ve lo ricorderete sicuramente al Chelsea, con la cavalcata straordinaria di Di Matteo alla conquista della Champions del 2012. Ora Ryan ha compiuto 31 anni e dopo aver girovagato un po’ per le squadre di bassa classifica della Premier, è rimasto senza squadra. Una possibilità per qualche squadra di completare il reparto dei terzini con un giocatore di media qualità, lontano dalle aspettative che gli inglesi riponevano in lui quando vestiva ancora in blues.

8°- ROBIN QUAISON, valore di mercato: 7,5 mln

Ex giocatore del Palermo, lo svedese di origini senegalesi non è mai riuscito a dimostrare il proprio talento. Appunto per questo, a 27 anni, il Mainz sua ex squadra ha deciso di non rinnovargli il contratto. Per lui si riapriranno probabilmente le porte in patria, sempre che nessuna squadra decida di dargli un’altra possibilità nel calcio che conta.

9°- ANDROS TOWNSEND, valore di mercato: 7 mln

Ma quanto era veloce Townsend nel Tottenham? Predecessore di Walker, era il giocatore che insieme a Bale faceva volare sulle fasce gli Spurs. Poi qualche trasferimento sempre in Inghilterra, fino al Crystal Palace, dal quale si è appena svincolato. Ora Andros a 31 anni cerca una nuova opportunità, magari non con la stessa forza di correre come faceva a Londra, ma con l’esperienza di tanti anni accumulata in Premier.

10°- PATRICK VAN AANHOLT, valore di mercato: 7 mln

Quest’anno il Crystal Palace ha deciso di rivoluzionare completamente le fasce. Infatti anche Van Aanholt, altro terzino degli inglesi, è stato appena svincolato. Per lui una carriera sottotono, partita alle stelle sempre con il Chelsea e poi continuata tra prestiti in sobborghi dell’Olanda e del Regno Unito. Oggi rappresenta un’occasione a costo zero per chi vuole un terzino che ancora riesce a spingere con grande velocità sulle fasce.

11°- MAMADOU SAKHO, valore di mercato: 6 mln

E finiamo ancora con il Palace. In società hanno deciso che i giocatori in difesa non erano all’altezza e hanno fatto piazza pulita dei più veterani. Tra questi, anche Sakho, difensore imponente, che però manca di agilità. Buona esperienza a 31 anni compiuti, un’altra occasione per quei club che necessitano di una figura del genere nel loro reparto arretrato.