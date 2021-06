Uno dei colpi di mercato più chiacchierati dell’ultimo periodo è finalmente realtà: Memphis Depay è un nuovo calciatore del Barcellona

Finalmente è ufficiale. Memphis Depay è un nuovo calciatore del Barcellona. Il club catalano ha ufficializzato l’acquisto del numero 10 dell’Olanda attraverso una serie di indizi sui social.

Prima l’emoticon di un leone (uno dei tatuaggi di Depay) e poi un video dove viene ripercorsa la storia del felino, animale simbolo che “macchia” il corpo del fuoriclasse olandese ex-Lione. Si tratta del secondo acquisto a parametro zero per il Barcellona di Ronald Koeman: dopo Aguero, il club catalano mette a segno un altro colpo importante per rinforzare l’attacco e puntare a tornare alla vittoria della Liga nella prossima stagione. Nella stagione appena trascorsa, il numero 10 ha realizzato 20 reti e messo a referto 12 assist in 37 partite disputate.

Depay era un obiettivo di lunga durata da parte del Barcellona: già da tempo c’erano gli occhi del club blaugrana sull’olandese con l’acquisto che inizialmente era previsto nello scorso gennaio ma poi rimandato all’estate per evitare di pagare un indennizzo al Lione e prelevarlo a costo zero. Sul calciatore si vociferava anche di un interesse da parte di Inter e Juventus ma immediatamente smentito: il Barcellona ha sempre avuto la corsia preferenziale. E adesso è arrivata anche l’ufficialità di questo acquisto.

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021