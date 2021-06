Dopo un anno di panchine e infortuni Aleksandar Kolarov rinnova con l’Inter per un altro anno: vestirà nerazzurro fino a giugno 2022

Dopo gli annunci dei rinnovi di Ranocchia e D’Ambrosio, l’Inter sta per prolungare il contratto anche ad Aleksandar Kolarov fino al giugno 2022. La società nerazzurra è rimasta colpita, più che dalle prestazioni in campo, dal contributo del difensore serbo nello spogliatoio dove ha portato cultura del lavoro e serietà grazie ai sui tanti anni di carriera e le vittorie ottenute in giro per l’Europa.

Molto chiacchierato in ambito di mercato, sopratutto in ottica Bologna, Kolarov ha scelto di rimanere alla Pinetina decurtandosi lo stipendio (circa 3 milioni netti a stagione) del 50%, scelta che ha convinto la società a prolungargli il contratto. Inzaghi si ritrova, così, un calciatore molto esperto nella sua rosa, una pedina importante tanto in campo quanto nello spogliato che, all’occorrenza, potrebbe far rifiatare i suoi giovani compagni in vista dei tanti impegni che aspettano l’Inter durante la prossima stagione, infortuni permettendo.

Nella stagione che lo ha consacrato campione d’Italia Kolarov, partito titolare ad inizio stagione per poi finire nel dimenticatoio dopo il disastroso Derby d’andata, ha collezionato soltanto 11 presenze tra Champions, Coppa Italia e campionato collezionando un assist e nessun gol segnato.