A 36 anni e dopo 17 anni di onorata carriera, Borja Valero si ritira: “Firenze è stata la mia vittoria più grande”

“È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare a pallone” con queste parole lasciate ad un post Instagram, Borja Valero saluta il calcio giocato a 36 anni. Partito dalle giovanili del Real Madrid, il centrocampista spagnolo era arrivato alla Fiorentina nel 2012 dove, dopo 5 anni ad altissimi livelli, aveva deciso di accettare la corte dell’Inter prima di ritornare nella sua amata Firenze.

In un’intervista lasciata al portale “Fiorentinanews.com” il suo agente, Alejandro Camano ha spiegato i motivi del ritiro del suo assistito: “Il ragazzo sognava di restare alla Fiorentina. Dopo una stagione molto lunga e dura con l’Inter, dove ha giocato un gran numero di partite e senza infortuni, è ritornato a Firenze e purtroppo si è fatto male. Ha sofferto molto perché era il suo ritorno ‘a casa’ e non ha potuto dimostrare quello che questo significava per lui. Sognava di ritirarsi con la propria gente, dando alla Fiorentina parte di quello che questa famiglia viola è riuscita a dare a lui: amore e lealtà. Però gli hanno confermato che il rapporto non proseguirà: lo capisce, però gli sarebbe piaciuto rimanere ancora“.

La lettera di addio

“È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi. Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare: Real Madrid, Maiorca, West Bromwich, Villareal, Inter e Fiorentina. Grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta. A mia moglie e miei figli Álvaro e Lucía, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini, siete stati la mia vittoria più grande, grazie mille di cuore. Ci vediamo in città!“