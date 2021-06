La Fiorentina piazza il colpaccio già a Giugno e si assicura l’ala offensiva argentina. Decisiva la volontà espressa dal giocatore

Ecco il primo vero colpo della nuova finestra di calciomercato. Ed è strano provenga proprio da quella stessa Fiorentina che ieri aveva annunciato la separazione dal suo tecnico, Gennaro Gattuso, appena dopo due settimane. Ma si vede che da Firenze la voglia di acquistare questo giocatore era troppo grande, indipendentemente dal tecnico che verrà. Per questo, secondo la Bild, già dalla giornata di ieri Nico Gonzalez sarebbe stato virtualmente un giocatore viola. Superata la concorrenza sia del Brighton che del Tottenham, molto forti su di lui, ma che ormai aveva già scelto Firenze.

Sky Sport riporta che l’offerta totale della Fiorentina per il giocatore si aggirerebbe sui 24 mln + 3 di bonus, per un totale di 27 mln. La trattativa con i club di oltremanica prevedeva un conguaglio maggiore, con addirittura un’intesa trovata tra lo Stoccarda e il Brighton. A questa è stato lo stesso Nico a dire no, e a preferire l’Italia. Come specificato dalle fonti teutoniche, il giocatore potrebbe effettuare le visite mediche nella giornata di domani, stesso in Argentina, mentre è impiegato con la propria nazionale nella Copa America, insieme a Leo Messi e compagni.