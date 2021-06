Arriva anche in Italia il Green Pass con valenza europea, ecco come ottenere la Certificazione Verde e come scaricarla

Dal 28 giugno il Ministero della Salute inizierà a rilasciare il green pass, ovvero la Certificazione Verde che consente spostamenti su tutto il territorio italiano e all’interno dell’area Schengen dell’Ue. Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Potrebbe interessarti:

La Certificazione verde sarà in formato digitale stampabile contenetene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

immagine dal sito ufficiale Certificazione Verde Covid-19

Come ottenere la Certificazione Verde?

Ottenere il green pass è molto semplice, la procedura è illustrata dallo stesso sito del ministero della salute. Sarà infatti il ministero della Salute a rilasciare la Certificazione Verde sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. I requisiti per il rilascio del green pass infatti sono i seguenti:

completamento della vaccinazione;

guarigione dal Covid-19;

risultato negativo a tampone molecolare/antigenico.

Per ottenere la Certificazione Verde sarà necessario essere in possesso di uno solo dei requisiti sopra elencati. Appena il certificato sarà pronto verrà inviato un SMS o una email con l’avvenuta ricezione. Il Ministero ricorda che il servizio è totalmente gratuito.

Come scaricare il green pass: la procedura da seguire

Una volta ricevuto l’SMS o la mail sarà possibile scaricare il certificato dal seguente sito del Ministero della Salute mediante identità elettronica (Spid o Cie). Altrimenti ci si potrà recare sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Il green pass sarà altresì disponibile sull’app Immuni o AppIo.

Qualsiasi sia la modalità scelta basterà inserire solamente le proprie credenziali e sarà il sistema a individuare l’identità.