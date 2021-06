Temptation Island riparte: ecco chi sono Jessica e Alessandro, la quarta coppia in gara a partire dal prossimo 30 giugno

Temptation Island riparte: da mercoledì 30 giugno prenderà il via la nuova edizione del noto programma, stavolta condotto da Filippo Bisciglia. Anche le coppie di questa edizione sono pronte a mettere alla prova il loro amore. Dopo l’annuncio delle prime tre, composte da Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, ecco chi sono Jessica e Alessandro.

Jessica, 34 anni, ha iscritto lei la coppia a Temptation Island. Stanno insieme da sette anni, ma da due convivono e da allora le cose non vanno più bene. Jessica lamenta in Alessandro poca intraprendenza rispetto a quando si sono innamorati e che da quando vivono nella stessa casa pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Vivono insomma nella piena monotonia tra casa, divano e televisione, come una coppia di anziani. Jessica spera che partecipando al noto show possa riaccendersi il fuoco e la passione. Alessandro però non sembra molto propenso: è convinto di non dover cambiare nulla. Quante probabilità ci sono che possano ritornare insieme se dall’altra parte c’è un muro? Jessica troverà il fuoco che cerca nel suo Alessandro o cadrà tra le braccia di un tentatore?