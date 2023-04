Alex Britti: fuori oggi i due singoli “Tutti come te” e “Nuda”

di Tiara Operno

Alex Britti inaugura la sua nuova fase artistica e così il suo ritorno sulla scena musicale, con i singoli in uscita oggi, “Tutti come te” e “Nuda“.

A distanza di tre anni da Una parola differente e Brittish, i due nuovi singoli arrivano proprio per festeggiare al meglio i venticinque anni dalla prima esibizione di Alex Britti sul palco di Sanremo Giovani con il brano Solo una volta (o tutta la vita) triplo disco di platino e miglior debutto discografico del 1998.

In Tutti come te l’artista ci proietta nelle atmosfere gospel con un sound fresco, estivo e immediato di un pezzo coinvolgente e dal retrogusto puramente pop, caratterizzato da un ritornello ricco di energia, intriso di positività e da cantare tutto d’un fiato, in cui si rivolge: “A quelli che dicono che c’è sempre da imparare / A quelli che giurano c’è sempre una tattica / A quelli che dicono la vita è un’autostrada / A quelli che viaggiano in cerca di avventura / A quelli che restano e stringono la cintura / A quelli che sperano e credono alle fate / A quelli che sparano milioni di cazzate”, un’umanità variegata in cui “Siamo fatti di materia grigia ma tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città”.

Nuda invece è un vero e proprio rhythm and blues declinato al pop che ci riporta alle sonorità blues e jazz della sua formazione, un gioco hendrixiano di intrecci di immagini capace di trasportarci in un sogno a occhi aperti con protagonista una figura femminile: “Dammi i tuoi occhi per guardare, dammi la tua prospettiva / Finché è passione c’è speranza, abbiamo un mondo da salvare / Ti vedo nuda in una stanza ti vedo pronta sull’altare / Dammi la voglia di aspettare, dammi la tua bella saggezza / Dammi una trappola speciale dammi una sana leggerezza”.