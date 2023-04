Bullismo: secondo uno studio 1 studente su 5 ne è vittima

di Antonio D'Amore

Arrivano i dati della piattaforma Elisa per l’anno scolastico 2021-2022 riguardo ad uno studio condotto dal Ministero dell’Istruzione del Merito nelle scuole sul fenomeno del bullismo.

Stando ai dati, elencati da Studenti.it, più di uno studente adolescente su 5 è vittima di bullismo (22,3%) e il 18,2% ha preso attivamente parte a episodi di bullismo verso un compagno o una compagna. L’8,5% ha invece subito episodi di cyberbullismo.

Youth for Love 2, programma europeo di ActionAid e Afol Metropolitana che monitora gli episodi di bullismo nelle scuole, fa sapere che i luoghi a rischio per il 34% dei ragazzi sono i corridoi, i cortili e i bagni; le aule per il 32% e il tragitto casa-scuola per il 43% degli intervistati. Nell’80% dei casi si parla, poi, di violenza di gruppo verso un singolo soggetto.