Come Marilyn: disponibile da oggi il nuovo brano di Federica Carta

di Tiara Operno

Esce oggi “Come Marilyn” il nuovo singolo di Federica Carta, già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

L’inedito, scritto dalla stessa Federica Carta insieme ad Alessandro La Cava e a Katoo, che ne ha curato anche la produzione, inaugura il nuovo progetto artistico di Federica, segnandone il ritorno dopo un periodo di totale immersione nella scrittura di nuova musica.

“Come Marilyn” è un brano che mette in luce tutte le difficoltà di una generazione, la Gen Z, che deve fare i conti con la solitudine nonostante sia costantemente connessa: Persi nella metropoli / Cercarsi per stare bene insieme e poi / Sentirsi soli come Marylin. Sentirsi da soli può essere alienante e doloroso, e può risucchiare in pericolose spirali, come quella della depressione, come dimostra la storia della diva per eccellenza, Marilyn Monroe.

Federica Carta parte da queste osservazioni per portare una riflessione più ampia su come i rapporti con le altre persone possano condizionarci e dare una lettura alternativa ai momenti di solitudine: «Questa canzone mi ha fatto capire come la solitudine si mascheri da nemica, e di come in realtà possa regalarci spunti di riflessione su noi stessi, dandoci la possibilità di guardarci da una prospettiva diversa, di riscoprirci, senza influenze esterne. Non è paura degli altri, anzi. È consapevolezza.»

Contestualmente al lancio del nuovo singolo, Federica ha aperto un profilo OnlyFans, spiegando così i motivi di questa scelta: «Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto».

Clicca qui per ascoltare il brano.

TESTO DI COME MARILYN, IL NUOVO BRANO DI FEDERICA CARTA

Ho messo col passato un punto e virgola

non è successo se non lo posto su Instagram

vorrei proprio fare tutto quello che mi pare

tipo ritornello in testa che fa

ba-ba-ba-ba

basta ormai questa vita mi stressa

proprio non mi va

è un’altalena di paranoie

basta io resterò la stessa

mentre la città però

ci ricorda sempre che invece il tempo passa

(ci ricorda sempre che invece il tempo)

E’ come un aereo in volo

ballo da sola in un salto nel vuoto e scatto una foto

se rido vengo male

persi nella metropoli

cercarsi per stare bene insieme

e poi sentirsi soli come Marilyn

sentirsi soli come Marylin

Ho messo sul futuro un punto di domanda

e io vorrei restare a letto fino a che mi va

persa a immaginare un ritornello da cantare

mentre l’orologio in stanza non si ferma

invece il tempo passa

(ci ricorda sempre che invece il tempo)

Perchè il tempo

è come un aereo in volo

ballo da sola in un salto nel vuoto e scatto una foto

se rido vengo male

persi nella metropoli

cercarsi per stare bene insieme

e poi sentirsi soli come Marilyn

sentirsi soli come Marylin

sentirsi soli come Marilyn

Tu sai che sono stanca di correre

vorrei per me un’autostrada che va sempre dritta

non basta una corazza se crolliamo a terra fragili

non basta la bellezza se poi siamo soli come Marilyn

credimi

E’ come un aereo in volo

ballo da sola in un salto nel vuoto e scatto una foto

se rido vengo male

persi nella metropoli

cercarsi per stare bene insieme

e poi sentirsi soli come Marilyn

sentirsi soli come Marylin

sentirsi soli come Marylin