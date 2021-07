Anche il manager Alex Pacifico premiato al “Magna Grecia Awards”

Per l’impegno profuso nell’esaltare l’altrui talento, Alex Pacifico è stato insignito del “Magna Grecia Awards 2021”: la reazione a caldo

Il talento, la costanza e il successo sono stati premiati in questi giorni al Magna Grecia Awards, in Puglia, nella serata speciale denominata “Inseguendo i Sogni”. Un riconoscimento di cui è stato tributato anche il talent scout e manager Alex Pacifico, che da ormai più di tre anni, attraverso la sua agenzia, la APM, promuove e sostiene artisti di ogni specie.

Cinema, fiction, televisione, musica e moda :un giovane imprenditore che in un momento storico in cui lavorare nel campo della moda, dello spettacolo e della tv era sempre più difficile (e con la pandemia le cose non sono migliorate), nel 2017 ha deciso di mettere al servizio di tanti aspiranti talenti la sua esperienza maturata a suo volta sulle passerelle importanti e davanti alle telecamere dei più seguiti programmi del piccolo schermo.

In una serata di gala di quelle difficili da dimenticare, Alex Pacifico, assieme a una delegazione della sua agenzia, da Ema Kovac a Mario Ermito, da Andrea Preti a Stefano Sala ad Antonio Lorenzon, ha ritirato un premio al suo lavoro, all’impegno, alla costruzione e al talento che da sempre lui sostiene con forza e con risultati che sono dinnanzi agli occhi di tutti.

“Ci vuole impegno e determinazione per raggiungere gli obiettivi ed il mio lavoro e la mia vocazione è accompagnare ed esaltare il talento degli altri”, ha dichiarato il manager, subito dopo aver ritirato il premio, accolto da una standing ovation del pubblico. Accanto a lui, anche il conduttore Fabio Salvatore e Nunzia De Girolamo.

Per una volta è stato riconosciuto un merito a una figura fondamentale di questo settore, che dal nulla ha creato personaggi e volti oggi notissimi, spesso anche esaltando quelli che da tempo erano in ombra e senza di lui non sarebbero tornati alla ribalta. Ecco perché nel 2021 forse questo riconoscimento è uno dei più condivisibili e meritati. Con lui assegnati anche altri premi a tutti i personaggi della sua agenzia