Federica Pellegrini: la dichiarazione d’amore dopo l’ultima finale olimpica

Si chiude con un settimo posto nei 200 stile libero l’impresa alle Olimpiadi di Federica Pellegrini. La “Divina”, nel post-gara, si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per Matteo Giunta

Federica Pellegrini disputa l’ultima finale della sua carriera. La leggendaria impresa alle Olimpiadi per la “Divina” si chiude con un settimo posto nei 200 stile libero.

Nell’intervista post-gara, la nuotatrice azzurra non trattiene l’emozione parlando del fidanzato (e allenatore) Matteo Giunta. Queste le sue parole: “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa“. La campionessa aggiunge: “E’ stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. E’ stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo“.

La storia d’amore tra Federica e il suo allenatore

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono legati sentimentalmente dal 2019. Entrambi hanno fatto del riserbo la propria cifra stilistica, tenendosi lontani dal chiacchiericcio dei media. La loro relazione è nata in seguito alla fine della storia d’amore di lei con Filippo Magnini (marito di Giorgia Palmas e neo papà), cugino di Matteo.

Secondo alcune indiscrezioni, la coppia sarebbe pronta a convolare a nozze. D’altronde, Federica, solo qualche mese fa, aveva confidato: “La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma“.