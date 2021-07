Olimpiadi, clamoroso a Tokyo: ancora un tentato morso nella boxe

Alle Olimpiadi è accaduto qualcosa di impensabile. Protagonista un giovane pugile che morde il suo avversario. I dettagli

Alle Olimpiadi di Tokyo si rivede una scena cult della boxe, a più di venti anni di distanza dal morso all’avversario che rese celebre Mike Tyson non solo per i meriti sportivi. Ancora una volta, infatti, su un ring la bocca si spalanca con l’intento di azzannare il rivale durante un corpo a corpo ravvicinato. Protagonista del gesto è il 22enne marocchino Youness Baalla, che probabilmente si è ispirato fin troppo a Mike Tyson.

Quest’oggi, infatti, durante un incontro di boxe che lo vedeva perdere la possibilità di accedere ai quarti di finale, Baalla ha tentato di masticare lo zigomo del neozelandese David Nyika. Il tutto è successo alle Olimpiadi, quest’anno di scena a Tokyo. Un contesto in cui a farla da padrone dovrebbe essere la sportività sempre e comunque, anche negli sport più violenti come la boxe.

Guardando le immagini non si riesce a comprendere se effettivamente Baalla sia riuscito a dare il morso al suo avversario. In ogni caso Nyika si è subito lamentato con l’arbitro, che però non ha visto nulla e quindi non ha interrotto il match.

L’incontro di boxe ha visto comunque trionfare il neozelandese per 5-0, che dopo la vittoria ha spiegato: “Non pensavo che l’avrebbe fatta franca. Ha cercato di mordermi lo zigomo, probabilmente ha solo preso una boccata di sudore“. Successivamente i giudici hanno squalificato il Baalla, sebbene fosse ormai già fuori dai giochi olimpici.