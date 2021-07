La Casa di Carta 5, teaser: la data del nuovo trailer

La Casa di Carta 5: in uscita il teaser in cui è contenuta la data del trailer completo della prossima stagione

Dopo l’annuncio della data di uscita (il Volume 1 arriva il 3 settembre, il Volume 2 il 3 dicembre 2021), in arrivo anche il teaser ufficiale de La Casa di Carta 5.

Qualche mese fa, la sinossi ufficiale annunciava: “La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona (Raquel Murillo Fuentes), ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra (Najwa Nimri) e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra”.

Nelle ultime ore, nuovi dettagli si sono aggiunti. Nel teaser vediamo il Professore in catene, visibilmente terrorizzato e la didascalia: ‘Scacco matto’. Il protagonista, interpretato dall’attore Alvaro Morte, è ostaggio dell’ex ispettrice Sierra, allontanata dalla polizia. Pochi istanti carichi di terrore, che però lasciano spazio a numerose strade. Non ci resta, quindi, di attendere con ansia il 3 settembre.