Alitalia rimarrà attiva fino ad ottobre. La vecchia compagnia è ormai è allo stremo e manca di voli, liquidità e risorse per mantenere i dipendenti. Al suo posto subentrerà Ita

L’Ue aveva stabilito il divieto di utilizzare i fondi dei biglietti venduti di Alitalia e il governo sta pensando a un fondo che permetterebbe di mettere a disposizione dei viaggiatori i biglietti prepagati dando la possibilità di utilizzarli per voli di altre compagnie, oltre che di Ita. Questa è un’ipotesi non definitiva e presenta qualche falla, dato che c’è il rischio che una determinata rotta sia effettuata solo da Alitalia e non da altre compagnie.

Purtroppo non si è riusciti ad anticipare la partenza di Ita ai mesi estivi, il che rappresenta una perdita importante, visto l’aumento dei viaggi nel periodo estivo, aumento che sarà a beneficio di altre compagnie. Inoltre, un nuovo finanziamento sarà destinato ad Alitalia per permettere alla compagnia di arrivare alla fine di ottobre.

Alitalia infatti fa fatica ad andare avanti e soprattutto è in difficoltà a mantenere i propri dipendenti. È da tempo ormai che i pagamenti arrivano in ritardo: la quattordicesima ancora non è stata erogata, si attende la liquidità dei fondi del governo.

Anche la scelta dell’alleanza è slittata; doveva essere effettuata a giugno, ma ancora non si è deciso se stabilire un accordo con Delta Air Lines, nonché Air France-Klm, oppure con Lufthansa, quindi United negli USA.

La nuova compagnia inoltre sarà di entità notevolmente minori rispetto ad Alitalia. Si prevede infatti che i dipendenti saranno tra i 3000 e i 3500, contro ai 10.000 di Alitalia. Ciò che di Alitalia rimarrà anche in Ita è probabilmente il marchio, che sarà probabilmente conservato dalla nuova compagnia aerea.