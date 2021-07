Nel weekend televisivo di Canale 5, Silvia Toffanin fa doppietta con “Verissimo”, trainata alla domenica da una soap turca e dal ritorno di “Scene da un Matrimonio”

Sarà Silvia Toffanin la nuova padrona di casa della domenica pomeriggio di Canale 5: a partire da settembre, infatti, l’ex Letterina e compagna di Piersilvio Berlusconi porterà il suo Verissimo (che rimane confermato nella consueta collocazione del sabato pomeriggio) nello slot che fino a poche settimane fa era presidiato da Barbara d’Urso e il suo Domenica Live.

Potrebbe interessarti:

Ma le novità del palinsesto del dì di festa di Canale 5 non sono finite qui, le ha anticipate ieri sera il collega Davide Maggio nel corso di una diretta Instagram: l’appuntamento domenicale con Silvia Toffanin (che dovrebbe “sfidare” Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini in onda dalle 17.00 circa su Raiuno) sarà trainato e da una soap turca (in onda subito dopo il Tg5) e dal ritorno dello storico format “Scene da un matrimonio”, con la conduzione inedita di Anna Tatangelo, subentrata dopo diversi rifiuti tra i quali si annovererebbero quelli di Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Lorella Cuccarini. Il tandem soap turca – “Scene da un Matrimonio” sarà chiamato all’impresa: battere nella gara degli ascolti, o almeno provare ad insidiare la concorrenza di Mara Venier in onda con la corazzata Domenica In.