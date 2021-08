Alitalia, il via alle trattative per i nuovi contratti

Alitalia, le prime trattative per i nuovi contratti, Altavilla tra due fuochi. I sindacati :”intervenga il governo”

Il 15 ottobre Alitalia verrà ufficialmente sostituita da un’altra aviolinea. Ora in gioco le trattative per i nuovi contratti ai dipendenti. Già dal primo incontro le sigle chiedono di allargare il raggio di assunzione: dai 2.800 assunti all’inizio dalla newco ai 10 000 ex dipendenti di Alitalia. Il presidente di Ita Alfredo Altavilla ha esposto i vari piani per il futuro. Programmi che non hanno però convinto le sigle che confermano lo sciopero di 24 ore il 24 settembre e invocano il governo.

Secondo i dati, in Europa le entrate sono calate del del 60-65% rispetto al 2019. Per tale ragione il primo obiettivo di Ita è non consumare troppa liquidità nei prossimi mesi.

La risposta dei sindacati



A quanto pare, neppure i sindacati guardano di buon occhio le direttive di Atavilla: “La tutela dei lavoratori di Alitalia resta un obiettivo imprescindibile” dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl. “Ita vuole scegliersi i propri dipendenti senza tener conto dell’esperienza lavorativa” aggiunge il segretario della Uilm Claudio Tarlazzi. “La road map sui nuovi contratti e i processi di assunzione non ci soddisfa” tuonano Anpac, Anpav e Anp in rappresentanza di piloti e assistenti di volo.

Parla anche Giorgetti

“Alitalia consuma 30 milioni di euro al mese di soldi dei cittadini“, commenta il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. “Faremo il possibile per limitare i danni, però i problemi sono noti e le condizioni della Commissione europea pure. È anche compito degli amministratori di Ita trovare la via migliore possibile“.

Le prossime tappe



Nonostante i vari dissidi tra sindacati e azienda, continua il calendario degli incontri: i vertici di Ita vogliono avere i contratti firmati entro il 20 settembre per decollare a metà ottobre. Altavilla conferma che l’aviolinea parteciperà alla gara per aggiudicarsi il marchio Alitalia, ma fa capire che non è disposto a strapagarlo. La newco risponderà anche ai bandi per l’handling e la manutenzione, ma deve trovare prima i partner. Da ieri è attivo il sito provvisorio di Ita per acquistare i biglietti. In parallelo Alitalia ha inviato migliaia di e-mail di cancellazione dei suoi voli post 14 ottobre.