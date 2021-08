Champions League 2021/22: fasce e sorteggi. Chi per le italiane?

Alle 18 ad Istanbul andrà in scena il sorteggio dei gironi di Champions League. Tantissime sorprese tra prima e seconda fascia

Ci siamo. Oggi è il giorno in cui si scoprirà il futuro per le squadre qualificate alla prossima Champions League. Le italiane scaldano i motori, ci sarà da divertirsi.

In PRIMA FASCIA tutte le squadre vincenti dei rispettivi campionati (alcune sono state autentiche sorprese) più le vincenti delle coppe europee della passata stagione: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, INTER, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal.

La SECONDA FASCIA è la fascia delle sorprese. Tantissimi top club saranno il vero e proprio spauracchio alle urne di Istanbul: Barcellona, Borussia Dortmund, JUVENTUS, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia.

In TERZA FASCIA sono diversi i club interessanti e che possono riservare non poche sorprese, nonostante le prime due fasce di Champions League siano decisamente favorite per il passaggio del turno: Ajax, ATALANTA, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salisburgo.

Concludiamo con la QUARTA FASCIA dove troviamo le seguenti squadre a dare battaglia ai top club: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe, Sheriff Tiraspol.

Ricordiamo che oggi, dalle 17,40, andrà in scena ad Istanbul il sorteggio dei gironi per la prossima Champions League. La cerimonia sarà visibile in chiaro su Canale 20 ed in streaming su Sportmediaset.it.