Inter, Belotti o Correa per l’attacco: chi si adatta di più ad Inzaghi?

L’Inter al lavoro sul mercato per completare il reparto offensivo. Corsa a due tra Correa e Belotti, ma il tecnico preferisce l’argentino

Sono ore decisive per il mercato dell’Inter, che vuole concludere il più in fretta possibile un’operazione per l’attacco. Dopo la partenza di Lukaku e l’arrivo di Dzeko, Inzaghi ha chiesto alla società almeno un’altra punta. Sfumati Zapata e Thuram, entrambi infortunati, è corsa a due tra Correa e Belotti.

Molto dipenderà da Lotito. L’argentino è la prima scelta dei nerazzurri, ma Lotito non scende dalla valutazione di 30 milioni. L’Inter ha già trovato l’accordo sia con Belotti che con il Torino, ma aspetterà qualche altro giorno per provare a sbloccare la situazione Correa.

Tra i due, Inzaghi preferisce Correa. Lo ha già allenato alla Lazio nelle stagioni precedenti, e lo ritiene più funzionale al proprio gioco. L’argentino è una seconda punta che all’occasione può essere schierato anche come trequartista, è bravo nel dribbling e possiede una velocità non indifferente. Negli schemi del tecnico, è perfetto per agire dietro Lautaro Martinez o lo stesso Dzeko. Quello che gli manca sono la continuità e i gol. Nella passata stagione alla Lazio l’argentino ha realizzato appena 8 reti.

Belotti invece è un giocatore con caratteristiche completamente diverse. Non ha il dribbling e la velocità di Correa, ma è una prima punta a tutti gli effetti, forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e sa calciare con entrambi i piedi. Inoltre è dotato di un grande spirito di sacrificio, e spesso lo si vede in altre zone del campo ad aiutare i compagni.

Secondo le ultime notizie, però, l’Inter potrebbe acquistare entrambi i giocatori, e regalare ad Inzaghi un reparto offensivo che gli permetterà di lottare, forse da favorito, per lo scudetto.