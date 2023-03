Alto Cilento: parte il progetto BO.DI.MED.

di Adelaide Senatore

Il territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, insieme al Comune di Castellabate, è stato riconosciuto Polo della Dieta Mediterranea dalla Regione Campania, grazie all’Assessorato alle Politiche Agricole, nell’ambito di una iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, della cultura eno-gastronomica, del turismo sostenibile e di uno stile di vita riconducibili alla Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO, nel 2010, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

BO.DI.MED. è la Rete dei Borghi della Dieta Mediterranea di Paestum Alto Cilento e del Comune di Castellabate ed esprime un Museo diffuso e vivo della Dieta Mediterranea, da conoscere e apprezzare attraverso un viaggio di conoscenza dei 12 Borghi, immergendosi nelle Comunità, assaporandone sapori e storie, conoscendo i giovani, gli imprenditori, le donne e i “centenari” che hanno tramandato il lavoro di custodia degli antichi saperi, divenendo testimoni dello stile di vita più famoso al mondo.

Il progetto è articolato in due parti. Tra Marzo e Aprile 2023 si terranno i Salotti dei Borghi, momenti di incontro fra Istituzioni e Comunità per costruire insieme il percorso di promozione dei territori, coinvolgendo la popolazione, in particolare i giovani, le associazioni e le aziende del comparto eno-gastronomico; queste ultime potranno essere inserite nell’Albo del Polo della Dieta Mediterranea Paestum Alto Cilento. La seconda parte del progetto si realizzerà a partire da Giugno 2023 e prevede 12 Viaggi della Dieta Mediterranea nei Borghi dell’Alto Cilento, incluso il Comune di Castellabate; i Viaggi rappresentano percorsi di conoscenza dei punti di interesse culturale, storico e naturalistico del luogo, con visite presso le aziende e le associazioni dove sarà possibile degustare le specialità eno-gastronomiche del territorio ed immergersi in esperienze umane e sensoriali.

“Il riconoscimento da parte della Regione Campania del territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, insieme al Comune di Castellabate, quale Polo della Dieta Mediterranea è la conferma non solo della straordinarietà delle nostre terre, ma del fatto che fare rete sia vantaggioso per tutti. ” afferma Franco Alfieri, Presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, “La Rete dei Borghi fa toccare con mano il legame fortissimo tra il nostro territorio, le sue tradizioni, le eccellenze enogastronomiche che offre e il modo in cui le produce, tutti aspetti legati allo stile di vita dettato dalla Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale Unesco. Un patrimonio su cui il Cilento intero deve puntare per la sua crescita”.

Di seguito il calendario de “I Salotti dei Borghi”: Sabato 11 Marzo -Cicerale; Sabato 18 Marzo -Rutino; Martedì 21 Marzo -Agropoli; Venerdì 24 Marzo – Castellabate; Lunedì 27 Marzo – Perdifumo; Sabato 1 Aprile – Laureana Cilento; Martedì 4 Aprile – Giungano; Domenica 16 Aprile – Lustra; Sabato 22 Aprile – Prignano Cilento; Domenica 23 Aprile – Capaccio Paestum; Venerdì 28 Aprile – Torchiara.