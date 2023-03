Battipaglia: trovati con la cocaina nell’auto, due arresti

di Adelaide Senatore

Lo scorso marzo gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato A.B. e E.I. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: i due uomini sono stati trovati in possesso di circa 57 grammi di cocaina nascosta all’interno della propria auto, nonchè una somma di denaro ed un bilancino elettronico di precisione.