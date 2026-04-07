“Altre terre”: aperitivo scientifico da Centopagine libreria con l’astrofisico Giovanni Covone

di Marisa Fava

Nuovo appuntamento con la divulgazione scientifica a Cava de’ Tirreni. Venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 18, la libreria Centopagine ospiterà un nuovo Aperitivo scientifico, format a cadenza mensile organizzato in collaborazione con la community Scientia – Abbi il coraggio di conoscere, fondata da Carmen Troiano e Ilenia Apicella.

Giovanni Covone presenta “Altre Terre”

Protagonista dell’incontro sarà l’astrofisico e divulgatore scientifico Giovanni Covone, che presenterà il suo libro “Altre Terre. Viaggio alla scoperta di pianeti extrasolari”, pubblicato da HarperCollins Italia nel 2023 e vincitore del Premio Asimov 2024 per la divulgazione scientifica.

Il volume accompagna il lettore in un viaggio affascinante che parte da un tavolino sotto le stelle di Arles per arrivare fino ai confini della Galassia, alla ricerca di mondi simili alla Terra. Un racconto che intreccia scienza, filosofia e immaginazione, passando da Epicuro fino agli scienziati contemporanei.

Evento gratuito e aperto al pubblico

L’ingresso all’evento è gratuito e libero. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso la libreria Centopagine, in Corso Umberto I 293/3, oppure contattare la struttura tramite i canali social e di messaggistica.

Un evento tra scienza e impegno sociale

L’iniziativa rientra nel circuito della Rete dei Caffè scientifici italiani e gode del patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, della Provincia di Salerno e della Regione Campania.

L’appuntamento aderisce inoltre alle iniziative Posto Occupato, contro la violenza di genere, e Ripudia, promossa da Emergency contro tutte le guerre.

Chi è Giovanni Covone

Giovanni Covone è astrofisico, divulgatore e saggista, professore di astrofisica e cosmologia presso l’Università Federico II di Napoli. È membro dell’Unione Astronomica Internazionale e del consiglio scientifico della Società Italiana di Astrobiologia.

Dal 2022 collabora con la rivista Prisma Magazine ed è stato ospite in numerose trasmissioni, tra cui Radio3 Scienza e Kilimangiaro. Nel 2024 ha portato in scena lo spettacolo teatrale “Racconto Cosmicomico”, ispirato alle opere di Italo Calvino.