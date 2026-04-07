Pasqua violenta a Salerno: minore accoltellato in piazza Libertà, rissa a Sant’Agostino

di Marisa Fava

Pasqua violenta a Salerno, dove tra Sabato Santo e il giorno festivo si sono registrati diversi episodi di aggressione e disordini che hanno coinvolto gruppi di giovanissimi.

Liti degenerare, uso di armi e abuso di alcol hanno richiesto numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, impegnati nel soccorso di ragazzi in difficoltà.

Minore accoltellato in piazza della Libertà

Il primo episodio si è verificato intorno alle 21:30 di Sabato Santo nei pressi di piazza della Libertà, nella zona adiacente al Crescent.

Secondo le prime ricostruzioni, due gruppi di ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire, probabilmente futili.

La lite è rapidamente degenerata: tra minacce e tensione crescente, è stato estratto un coltello e un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito.

Il giovane è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno.

Rissa in piazza Sant’Agostino

Un secondo episodio si è verificato in piazza Sant’Agostino, dove alcuni giovani, presumibilmente in stato di alterazione dovuto all’alcol, avrebbero aggredito due persone prima di allontanarsi.

Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la situazione.

Numerosi interventi del 118 per abuso di alcol

Nel corso delle festività pasquali si sono registrate numerose richieste di intervento anche da parte dei sanitari del 118, soprattutto nelle aree frequentate dai giovani e nei pressi dei locali della zona orientale della città.

Un quadro che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e del consumo di alcol tra i più giovani durante le serate di festa.