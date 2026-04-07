Sita Sud, turista in direzione Amalfi perde il portafoglio: trovato e restituito dall’autista

di Marisa Fava

Un episodio di grande correttezza e senso civico arriva da Salerno, dove un turista ha smarrito il proprio portafoglio mentre viaggiava a bordo di un autobus della Sita Sud diretto in Costiera Amalfitana, con destinazione Amalfi.

All’interno del portafoglio erano presenti documenti personali e una consistente somma di denaro, rendendo lo smarrimento particolarmente delicato per il viaggiatore.

Il gesto di onestà dell’autista

A ritrovare il portafoglio è stato l’autista del mezzo, in servizio sulla tratta, che ha subito provveduto a mettere in sicurezza l’oggetto e a restituirlo al legittimo proprietario.

Un gesto semplice ma significativo, che testimonia professionalità e attenzione nei confronti dei passeggeri.

Il ringraziamento al capolinea di Salerno

Il turista, una volta ritrovato il proprio portafoglio, ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine. Il ringraziamento è avvenuto al rientro del bus presso il capolinea di via Vinciprova, a Salerno.

L’episodio rappresenta una storia a lieto fine e un esempio positivo di onestà e responsabilità nel servizio pubblico, in un territorio fortemente frequentato da turisti provenienti da tutto il mondo.