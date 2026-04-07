Salerno, numeri da record per il Giardino della Minerva: più di 1700 presenze in 3 giorni

di Marisa Fava

Numeri da record per il Giardino della Minerva di Salerno, che durante il ponte pasquale ha fatto registrare oltre 1700 presenze in tre giorni, confermandosi tra i principali attrattori turistici della città.

L’orto botanico, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale e naturalistico salernitano, ha attirato un flusso costante di visitatori, tra turisti e cittadini.

Oltre 1100 ingressi solo a Pasquetta

Secondo quanto riportato, la giornata di Pasquetta ha fatto segnare il picco maggiore con 1.130 ingressi, ai quali si aggiungono le oltre 600 presenze registrate tra il sabato e la domenica di Pasqua.

Numeri significativi che evidenziano il crescente interesse verso il sito, nonostante la sua posizione non centrale, che richiede ai visitatori di raggiungerlo con una scelta precisa e consapevole.

Il direttore Mauro: “Segnale importante”

A sottolineare il risultato è stato il direttore Luciano Mauro, che ha evidenziato come il weekend appena trascorso sia stato particolarmente positivo.

“È stato un weekend significativo – ha spiegato – con un forte afflusso sia di turisti che di salernitani. Il fatto che il Giardino non si trovi nel pieno centro città rende questi numeri ancora più rilevanti”.

Un dato che rappresenta un segnale chiaro: il Giardino della Minerva continua a essere una meta scelta consapevolmente, capace di valorizzare l’offerta culturale e turistica del territorio.