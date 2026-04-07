Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizio
L’incidente nella notte tra Sala Consilina e Teggiano: decisivo l’intervento di due passanti, tra cui un agente della polizia municipale libero dal servizio. Il giovane ha riportato solo lievi ferite.
Momenti di forte tensione nella notte nel Vallo di Diano, dove un’auto è finita nel fiume Tanagro nel tratto di via Campigliole compreso tra Sala Consilina e Teggiano. Alla guida del veicolo c’era un 23enne, rimasto intrappolato dopo l’uscita di strada.
Secondo quanto emerso, la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata nel corso d’acqua rimanendo parzialmente sommersa. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il tempestivo intervento di due passanti.
Provvidenziale l’intervento di due passanti
Tra i primi a intervenire c’era anche un agente della polizia municipale di Sala Consilina libero dal servizio. Insieme a un altro passante, si è lanciato in acqua per raggiungere l’auto e soccorrere il conducente. I due sono riusciti a forzare una portiera ed estrarre il giovane dal veicolo prima che venisse completamente invaso dall’acqua.
Il 23enne ha riportato lievi ferite
Il ragazzo è stato tratto in salvo e, stando alle prime informazioni, avrebbe riportato solo lievi ferite. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza del pronto intervento e del coraggio di chi, anche fuori servizio, non ha esitato ad agire per salvare una vita.
ARTICOLO PRECEDENTE
oroscopo di Branko per oggi, martedì 7 aprile 2026, segno per segno