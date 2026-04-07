Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizio

di Marisa Fava

Momenti di forte tensione nella notte nel Vallo di Diano, dove un’auto è finita nel fiume Tanagro nel tratto di via Campigliole compreso tra Sala Consilina e Teggiano. Alla guida del veicolo c’era un 23enne, rimasto intrappolato dopo l’uscita di strada.

Secondo quanto emerso, la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata nel corso d’acqua rimanendo parzialmente sommersa. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il tempestivo intervento di due passanti.

Provvidenziale l’intervento di due passanti

Tra i primi a intervenire c’era anche un agente della polizia municipale di Sala Consilina libero dal servizio. Insieme a un altro passante, si è lanciato in acqua per raggiungere l’auto e soccorrere il conducente. I due sono riusciti a forzare una portiera ed estrarre il giovane dal veicolo prima che venisse completamente invaso dall’acqua.

Il 23enne ha riportato lievi ferite

Il ragazzo è stato tratto in salvo e, stando alle prime informazioni, avrebbe riportato solo lievi ferite. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza del pronto intervento e del coraggio di chi, anche fuori servizio, non ha esitato ad agire per salvare una vita.