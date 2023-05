Alvaro Soler: è uscito in digitale il nuovo singolo “Muero”

di Filomena Volpe

È uscito in digitale “MUERO”, il nuovo singolo di Alvaro Soler. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Alvaro Soler: le sue parole

Parla di un incontro del destino. Vedi questa persona e vuoi assolutamente conoscerla meglio. Muori letteralmente dalla curiosità di sapere di più su questa persona misteriosa. Sono estremamente sensibile a certe vibrazioni e sento subito quando sono in sintonia con gli altri. Questa canzone parla proprio di questo.»

Il suo rapporto con la musica

«Mi sono concentrato solo su me stesso e ho iniziato a scrivere di più, come facevo prima. Da solo, al pianoforte, con un foglio bianco davanti a me. Una situazione molto intima in cui ho potuto lasciarmi andare completamente. E la musica mi ha abbracciato! Mi sono concesso tutta la libertà di sperimentare e di uscire dalla mia comfort zone. […] Penso che attraverso questo nuovo modo di lavorare ho anche costruito un nuovo rapporto con me stesso. Un rapporto che mi è mancato negli ultimi anni. Attraverso le nuove canzoni […] ho riscoperto completamente la mia passione per la musica.»

Testo Muero

Hay algo en tus ojos

Y me han hipnotizado

Muero por tenerte aquí a mi lado

¿Quién, quién eres tú?

Oh oh oh

Llevo preguntándome hace un rato

¿Quién, quién eres tú?

Oh oh oh