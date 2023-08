Amalfi, due eventi “Cover Night”: il programma

di Rita Milione

Ad Amalfi due eventi musicali con le “Cover Night” nella settimana che precede Ferragosto. L’itinerario sonoro tra disco music, funk, afrobeat, soul, r&b e nuove sperimentazioni sonore offrirà un viaggio tra gli anni ’70, ’80, ’90.

Queen of Bulsara, mercoledì 9 Agosto 2023 The Tree Gees, venerdì 11 Agosto 2023 ore 21.30 – Piazza Municipio

Il ritmo della notte di Amalfi esplode con la novità indiscussa dell’estate 2023, la rassegna “Cover Night”, tra gli eventi più attesi ed intergenerazionali, che caratterizzerà tutto il mese di agosto, inserita nel più ampio programma “Amalfi Summer Fest” promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Nata in collaborazione con la Pro Loco Amalfi, la rassegna si inserisce nella nuova revisione della letteratura sulla disco music, alla riscoperta della musica disco e del cantautorato internazionale, in un itinerario che si muove tra gli anni ’70, ’80, ’90, in cui a dominare è il funk in un range sonoro che spazia dall’afrobeat alle contaminazioni soul e r&b delle grandi voci della black music, fino ai primi suoni elettronici.

Si parte mercoledì 9 agosto alle ore 21.30 in Piazza Municipio, con i Queen of Bulsara, il primo tributo in Campania dedicato al mito ineguagliabile dei Queen, nato da un’idea di Ottavio Liguori. Successivamente, accomunati dalla passione per il geniale e trascinante quartetto inglese, si aggiungono alla formazione Vito Di Costanzo, Stefano Di Meglio, Salvio Schiano e Vincenzo Castello, cantante dalla rara presenza scenica, caratterizzato non solo da una grande energia vocale e una spiccata comunicatività, ma anche da un’impressionante somiglianza fisica al leader dei Queen, Freddie Mercury.

La Febbre del Sabato sera rivivrà l’11 agosto (ore 21.30 Piazza Municipio) con The Tree Gees. Con quasi vent’anni di concerti in Italia e nel mondo, sono una delle più accreditate e fedeli tribute band dei mitici Bee Gees. Nascono nel 1997 e da allora hanno avuto un’intensa attività live con partecipazioni televisive e radiofoniche, proponendo uno show assolutamente unico. Dopo aver suonato praticamente ovunque in Italia, la band ha ottenuto notevoli riconoscimenti anche in Europa, prima con la produzione di un tour in Germania, poi con una serie di importanti show in Polonia, Svizzera, Francia, Olanda, Spagna, Belgio, Principato di Monaco. On stage Alessandro Sammarini, Ezio Zaccagnini, Paolo Amati e Francesco Bancalari.

Amalfi si trasformerà dunque in grande dancefloor sotto le stelle, per ballare sulla musica di band divenute leggende mondiali o di grandi star che hanno rivoluzionato la scena pop internazionale. E sarà un viaggio tra i Queen, Freddie Mercury, Gloria Gaynor, Diana Ross, Bee Gees, Giorgio Moroder, George McCrae, Donna Summer, Isaac Hayes, Kool & The Gang, Michael Jackson e tantissimi altri.