Salerno, allarme pediatri: bimbi con febbre alta per il calore

di Antonio Jr. Orrico

Un allarme che sembra essere davvero difficile da fronteggiare. Con l’estate, sembra essere tornata anche l’influenza. Da qualche settimana, la situazione registrata è davvero critica. Tantissimi pediatri di Salerno e dintorni hanno denunciato una situazione molto drastica, in cui moltissimi bambini sono ancora costretti a letto a causa di questa forma virale che sembra essere davvero molto difficile da fronteggiare. Le cause sono molteplici.

“Tantissimi i bambini che si presentano negli ambulatori con tosse, febbre, bronchiti.” riporta stamattina “Il Mattino” in edicola. Le cause più frequenti sono sostanzialmente due: le forme virali, specie da Adenovirus, e le malattie da calore. La situazione, però, è in graduale miglioramento. L’adenovirus è un virus ad attività citotossica che colpisce la mucosa respiratoria e, saltuariamente, quella del tratto digerente. A Salerno la situazione è in via d’evoluzione. Le manifestazioni più comuni sono febbre, rino-faringite, congiuntivite, e ingrossamento dei linfonodi pre-auricolari e latero cervicali.

Le malattie da calore sono quelle dovute all’eccessiva esposizione al sole o a temperature elevate. Sono caratterizzate dall’innalzamento della temperatura associato ad altri sintomi quali mal di testa, cute arrossata e secca, stato confusionale, nausea, crampi e aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. In tutto ciò, a Salerno tantissimi sono ancora costretti a stare a letto, anche per evitare qualsiasi tipo di calore, che potrebbe comunque compromettere lo stato di salute dei più piccoli.

Per combattere l’emergenza, già un mese fa l’Assessorato alle Politiche Sociali aveva attivato un servizio apposito per il pronto intervento proprio a causa del caldo. Sicuramente seguiranno altri provvedimenti importanti.