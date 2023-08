William Friedkin morto, il regista de “L’Esorcista” aveva 87 anni

di Giusy Curcio

Si è spento all’età di 87 anni William Friedkin, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Definito il genio dell’horror, è stato l’autore de L’esorcista (1973), il film più terrorizzante di sempre. Friedkin è morto a Los Angeles a 87 anni, come annunciato dal rettore della Chapman University, Stephen Galloway, amico della sua vedova Sherry Lansing, ex direttrice dello studio.

Il massimo riconoscimento è arrivato nel 1971 con l’Oscar conquistato per “Il braccio violento della legge“, un avvincente thriller poliziesco. Quest’opera ha esercitato un’ampia influenza su numerose altre produzioni del medesimo genere.

Ma è due anni dopo che grazie all’Esorcista ha ottenuto la candidatura all’Oscar come miglior regista. Successivamente ha diretto Vivere e morire a Los Angeles e Il salario della paura. Nel 2013 ha ricevuti il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia.

William Friedkin aveva origini ebraiche. Ha iniziato a lavorare in una stazione televisiva locale nella sua città natale, Chicago, dove ha diretto molti spettacoli in diretta e ha fatto programmi come sceneggiati e documentari. Uno dei documentari che ha fatto era su un uomo di colore condannato a morte.

Poi si è trasferito a Los Angeles, dove ha iniziato la sua carriera. Prima di questo, aveva anche diretto un episodio per uno spettacolo chiamato “L’Ora di Hitchcock“. A Los Angeles, ha iniziato a fare delle versioni teatrali, aprendo la strada per il suo futuro nel cinema.