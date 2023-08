Salerno, l’estate nera dei trasporti: sotto accusa De Luca

di Antonio Jr. Orrico

Un’estate a dir poco atroce, soprattutto per ciò che concerne i trasporti. A Salerno vi sono criticità enormi, tali da far instaurare un bollino nero simbolico per esprimere la situazione relativa ai collegamenti dei mezzi pubblici. Dopo le criticità già registrate nella giornata di domenica, anche quella di ieri è stata un’altra giornata di enormi disagi per i turisti. Soprattutto chi si è diretto verso le località marittime più conosciute ha sofferto enormi disparità, di tutti i tipi.

Tantissimi vacanzieri, che erano diretti in Costiera Amalfitana, sono rimasti bloccati a Salerno. I trasporti via mare sono ripresi soltanto in parte. Gli attracchi e gli scali erano consentiti soltanto al porto di Amalfi, a causa del mare grosso e delle onde ancora troppo alte. Così, ancora una volta, decine di persone si sono riversate alle fermate dei bus. Questi ultimi, ancora una volta, si sono dimostrati insufficienti per trasportare un’utenza enorme, palesando una carenza enorme soprattutto nel servizio pubblico.

Insomma, nonostante la notevole mole di turismo che la provincia più grande del Sud accumula, la “figuraccia europea” è proseguita anche nella giornata di ieri. Ciò ha fatto partire anche i veleni della politica che ha puntato il dito contro il governatore Vincenzo De Luca e il consigliere Luca Cascone, presidente della Commissione trasporti di Palazzo Santa Lucia.

Ieri mattina, la fermata dei bus di Piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria, era stracolma di persone. In pochi, infatti, hanno optato per le “vie del mare” che hanno fermato soltanto ad Amalfi. E i bus erano insufficienti.