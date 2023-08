Angus Cloud, l’attore di Euphoria è morto a 25 anni

di Giusy Curcio

Si è spento all’età di 25 anni Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv ‘Euphoria‘. Il ragazzo è venuto a mancare alle 11.30 di ieri mattina, quando i soccorsi sono intervenuti per un’emergenza medica segnalata.

Lo ha reso noto la famiglia attraverso un comunicato: “La scorsa settimana Angus ha seppellito suo padre e ha sofferto enormemente per questa perdita. L’unico conforto che abbiamo ora è sapere che Angus adesso si è riunito con suo papà, che era il suo migliore amico. Angus non ha mai nascosto la sua battaglia per la sua salute mentale, speriamo che la sua morte possa ricordare ad altre persone che non sono sole e non dovrebbero condurre questa battaglia da sole e in silenzio“.

Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Siamo incredibilmente rattristati nell’apprendere della morte di Angus Cloud“, ha dichiarato un portavoce di HBO. “Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia HBO e Euphoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile“.

L’ideatore della serie Sam Levinson lo ha così omaggiato: “Non c’era nessuno come Angus. Era troppo speciale, troppo talentoso e troppo giovane per lasciarci così presto. Aveva anche lottato, come molti di noi, con la dipendenza e la depressione. Spero sapesse quanti cuori aveva toccato. L’ho amato. Lo farò sempre. Riposa in pace e Dio benedica la tua famiglia“.