Capaccio Paestum, spaccio di stupefacenti: arrestato un uomo

di Rita Milione

La sera del 30 luglio, a Capaccio Paestum, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestato, in flagranza di reato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto lo stesso è stato trovato in possesso di circa 70 gr. di hashish e 13 gr. di anfetamine nonché materiale per il confezionamento.