Terremoto a Roma? No, Travis Scott in concerto

di Giusy Curcio

Scosse di terremoto o il concerto di Travis Scott? Questa la domanda che ieri si sono posti gli abitanti di Roma dopo aver udito delle scosse. Decine le chiamate ai vigili del fuoco di persone spaventate ma nessun sisma è stato però rilevato dal sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Probabilmente quindi si è trattato delle vibrazioni prodotte dall’evento (oltre che dai 55mila presenti)per la prima tappa del tour per il nuovo album Utopia.

Su X si sono scatenati i commenti, tra questi, anche quello di Caterina Balivo: “Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?”. “Possibile si senta pure a 10 chilometri di distanza dal Circo Massimo?” E ancora: “Ho pensato al terremoto, invece credo siano bassi e cassa di tale Travis Scott“, dice un utente sui social.

Non solo il terremoto, ma ci sono stati attimi di paura anche tra coloro che stavano assistendo al concerto a causa di qualcuno che ha spruzzato dello spray al peperoncino, seminando il panico: “Col caos che c’era molti genitori si sono persi i figli” ha commentato qualcuno a corredo delle clip che in rete raccontano quel momento. “Per poco non rimanevo schiacciato da tutti sulle transenne”, ha fatto sapere un altro.