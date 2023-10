Amalfi, ruba auto e provoca incidente: arrestato 23enne

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova furia stradale. Il giudice del Tribunale di Salerno ha ufficialmente convalidato l’arresto per il ragazzo 23enne che lunedì scorso aveva rubato un’auto all’interno di un garage di Amalfi. Successivamente, l’uomo era andato a sbattere contro un lampione a Minori con l’auto. Il ragazzo voleva evitare l’alt dei Carabinieri e tentare una fuga con il veicolo rubato. Il giovane è stato processato per direttissima durante la giornata di ieri.

Il giovane che ha tentato il furto ad Amalfi aveva già precedenti per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Resterà, dunque, nel carcere di Fuorni almeno fino all’udienza fissata per il 9 novembre. A suo carico, nell’udienza, vi saranno i reati di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, di cui dovrà ufficialmente rispondere.

Per ora, invece, resta in sospeso la parte procedurale relativa alle lesioni personali procurate alla coppia di turisti inglesi travolti nell’incidente. Le maggiori conseguenze per la ragazza di trent’anni che ha riportato ferite laceroncontuse al volto, suturate al pronto soccorso di Castiglione.