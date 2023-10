È morto l’attore Burt Young, interpretò Paulie nel film “Rocky”

di Rita Milione

All’età di 83 anni è venuto a mancare l’attore americano Burt Young, all’anagrafe Gerald Tommaso DeLouise. L’attore aveva 83 anni ed era noto al pubblico per il personaggio di Paulie Pennino nella saga cinematografica di Rocky. Compare in tutti i film insieme al protagonista Sylvester Stallone e a Tony Burton. Questa interpretazione gli è valsa una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista.

Il decesso è avvenuta l’8 ottobre a Loas Algese, ma è stata confermata solo ora dal New York Times dalla figlia Anne Morea Steingieser. Sylvester Stallone ha voluto subito dedicargli un emozionante post sui social. L’attore di Rocky Balboa ha condiviso un post su Instagram, una loro foto in bianco e nero accompagnata da un messaggio:

“Al mio caro amico, BURT YOUNG, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai moltissimo a me e al mondo… RIP”.

Burt Young, biografia

Figlio di italo-americani, Giuseppina e Michele, Young è nato nel Queens, a New York, col nome di Gerald Tommaso De Louise (spesso abbreviato in Jerry De Louise). Ha studiato recitazione all’Actors Studio e per maestro ha avuto il celebre Lee Strasberg. Il suo nome d’arte è composto dal suo attore e cantante preferiti, Burt da Burt Lancaster e Young da Neil Young. Nella sua carriera cinematografica si è distinto soprattutto nell’interpretazione di personaggi proletari italoamericani, dal carattere spesso burbero e spigoloso.

Oltre al cinema è apparso in diverse serie televisive, fra le quali Law & Order – I due volti della giustizia (Law & Order), Walker Texas Ranger, MAS*H, Miami Vice e I Soprano. Sebbene sia conosciuto dal grande pubblico come attore, Young è anche un bravo pittore, uno sceneggiatore e uno scrittore. Come artista ha collaborato con lo scrittore Gabriele Tinti per il quale ha disegnato la copertina della raccolta di poesie All over e illustrato l’art book A man.