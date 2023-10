Capaccio, violento scontro tra auto: due feriti

di Antonio Jr. Orrico

Un impatto molto grave e importante. Il bilancio dell’ennesimo incidente stradale, avvenuto ieri sera in via Sandro Pertini a Capaccio Paestum, è stato molto violento. Si parla di due feriti, entrambi nelle rispettive auto. Si tratta di un giovane alla guida di una Fiat Punto e di un’anziana, che viaggiava a bordo di una BMW. Come riportato dal sito web stiletv.it, per la donna anziana è stato necessario il trasporto all’Ospedale di Battipaglia.

Il giovane conducente della Fiat, invece, è stato medicato sul posto dai sanitari, giunti sul luogo del sinistro allertati da vari automobilisti e residenti che hanno prestato un primo soccorso. Per il momento, i Carabinieri stanno ancora effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire per bene la dinamica dell’incidente occorso a Capaccio. Ad aiutarli, ci sarà anche la Polizia Municipale, che si occuperà in prima persona degli accertamenti relativi all’impatto.