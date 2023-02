“America”: testo e significato della cover di Rosa Chemical

La serata cover di Rosa Chemical profuma di Gianna Nannini. L’artista duetterà con Rose Villain in “America”. Ecco testo e significato

Rosa Chemical ha scelto una canzone attinente al suo stile fuori dagli schemi. Quale artista migliore dell’anticonformista Gianna? La canzone in questione, in duetto con Rose Villain, è “America”. Vediamo nel dettaglio testo e significato.

Il significato del testo

Senza troppi fronzoli, ad oggi “America” della Nannini, è considerato un inno alla masturbazione sia femminile che maschile. Tutto molto sconvolgente e rivoluzionario se pensiamo che stiamo parlando di un brano del 1979. A non lasciare alcun dubbio è la copertina di California, disco da cui è estratto il singolo, in cui si vede la Statua della Libertà che preferisce reggere un vibratore al posto della consueta fiaccola.

Ecco il testo di “America”

Cercherò mi sono sempre detto cercherò

Troverai

Mi hanno sempre detto troverai

Per oggi sto con me

Mi basto e nessuno mi vedeE allora accarezzo la mia solitudine

Ed ognuno ha il suo corpo a cui sa cosa chiedere

Chiedere

Chiedere

ChiedereFammi sognare lei se morde la bocca e si sente l’America

Fammi volare lui allunga la mano e si tocca l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte come fosse l’America

Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono l’AmericaCercherai mi hanno sempre detto cercherai

E troverò ora che ti accarezzo

Troverò

Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due

Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine

E regala il suo corpo e non sa cosa chiedere

Chiedere

Chiedere

ChiedereFammi volare lei le mani sui fianchi come fosse l’America