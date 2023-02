Sanremo 2023: il programma del 9 febbraio

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda in prima serata su Rai 1. Lo show inizierà alle 20.40, anticipato dalle ore 20.30 dal PrimaFestival, e finirà all’1.30 Tutte le serate potranno essere seguite in streaming (e riviste) su Raiplay.

Nella terza serata di Sanremo 2023 si esibiranno, nuovamente, tutti gli artisti in gara. Scopriamo, insieme, la scaletta completa.

Sanremo 2023: la scaletta della terza serata

Paola & Chiara – “Furore”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Madame – “Il bene nel male”

Ultimo – “Alba”

Elodie – “Due”

Mr. Rain – “Supereroi”

Giorgia – “Parole dette male”

Colla Zio – “Non mi va”

Marco Mengoni – “Due vite”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Coma_Cose – “L’addio”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Olly – “Polvere”

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Ariete – “Mare di guai”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Gianmaria – “Mostro”

Modà – “Lasciami”

Will – “Stupido”

Sanremo 2023: conduttori

I conduttori della terza serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo sono:

Amadeus

Gianni Morandi

La co-conduttrice del 7 febbraio 2023

Ospiti della Serata

Måneskin

Peppino Di Capri

Sangiovanni che canterà “Fatti mandare dalla mamma” con Gianni Morandi

che canterà con Annalisa , che si esibirà sul Suzuki Stage in piazza Colombo

, che si esibirà sul Suzuki Stage in piazza Colombo Guè si esibirà, invece, sul palco sul mare della Costa Smeralda

