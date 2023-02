Serata cover: il duetto di Giorgia con Elisa è un medley

In occasione della serata delle cover Giorgia si esibirà con Elisa in un medley che comprende due dei loro più grandi successi. “Luce(tramonti a nord est)” e “Di sole e d’azzurro”. Ecco testo e significato

È proprio il caso di dirlo: Giorgia canta Elisa ed Elisa canta Giorgia. Sembra un gioco di parole, ma all’attivo si prepara a diventare uno dei momenti di più alto spettacolo di questo Festival. Le due artiste regaleranno all’Ariston un medley che comprende due loro canzoni sanremesi.

“Luce(tramonti a nord est)” comunemente nota come “Luce” è il brano con cui Elisa ha conquistato Sanremo 2001, lasciando dietro, sul secondo gradino del podio, la “Di sole e d’azzurro” di Giorgia. Dopo 22 anni queste perle di musica leggera italiana si uniscono in un duetto a effetto “wow”.

Il significato di “Luce(tramonti a nord est)”

Scritta dalla stessa Elisa coadiuvata da Zucchero, la canzone dalle sonorità quasi ancestrali è un lungo eco di rimpianti. La verità “è l’unica cosa che conta” per tornare a sentirsi vicini, tra un respiro e una lacrima di pentimento. Al centro del testo vi è il tema dell’ascolto in una natura del tutto trascendentale che eleva e salva.

Ecco il testo

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L’unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

DimmiSiamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorniAscoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere

Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, nienteSiamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorniIl sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato)Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Il significato di “Di sole e d’azzurro”

Anche in questa canzone c’è lo zampino di Zucchero ed ha in comune con “Luce” la bellezza del testo, oltre che della melodia. Si tratta a tutti gli effetti di una poesia cantata, in cui suggestioni naturali si fondono con i tormenti dell’animo. Similmente alla canzone di Elisa, anche in questo testo è contenuta una promessa: quella di esserci e di farlo sempre, al passare di ogni stagione.

Ecco il testo

Voglio parlare al tuo cuore

Leggera come la neve

Anche i silenzi, lo sai

Hanno paroleDopo la pioggia ed il gelo

Oltre le stelle ed il cielo

Vedo fiorire il buono di noi

Il sole, e l’azzurro sopra i nevaiVorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurroVoglio parlare al tuo cuore

Come acqua fresca d’estate

Fare fiorire quel buono di noi

Anche se tu, tu non lo saiVorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurroVorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurroVorrei liberarti l’anima

Come vorrei

Nel blu dei giorni tuoi e fingere

Che ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurroVoglio parlare al tuo cuore

Voglio vivere per te

Di sole e d’azzurro