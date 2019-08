I club di Serie A vanno in giro per l’Europa: amichevoli internazionali per Bologna, Lazio, Cagliari, Sampdoria e Parma. Tutti i risultati

Non solo Milan e Roma girano l’Europa per mettere altri minuti nelle gambe e alzare l’asticella di difficoltà in vista della prossima stagione. Le amichevoli internazionali coinvolgono anche altri club di Serie A, scesi in campo nella giornata di sabato.

Partendo dalle note positive, bene il Bologna (ancora orfano di Mihajlovic) che batte 3-2 i tedeschi dell’Augsburg: in gol vanno Destro, Svanberg e Santader per regalare un sorriso al mister serbo, che ha guardato la partita dall’Italia. Due amichevoli in meno di 24 ore per la Lazio di Simone Inzaghi: dopo aver battuto 4-3 il Bournemouth venerdì, i biancocelesti rifilano un poker anche al Padeborn (club di Zweite Bundesliga), dimostrando di essere in buona forma.

Due amichevoli contro il Friburgo in poche ore per il Cagliari di Rolando Maran: nel primo match, i sardi si impongono 1-0 grazie ad un gol di Joao Pedro, mentre nella seconda (con molti giovani in campo) capitolano per 4-1.

Test inglese per il Parma di Roberto D’Aversa: i ducali (privi di Gervinho) perdono 2-0 contro il Burnley. Sfortunata, invece, la Sampdoria di Eusebio Di Francesco: i doriani hanno sfidato il Monaco nella Philipp Plein Cup e sono stati messi ko di misura da una rete di Falcao ma si sono visti annullare un gol di Vieira e il palo ha negato la gioia della marcatura a Colley.

Infine, ritornando in Italia, la Fiorentina vince di misura il derby amichevole contro il Livorno: decide una rete di Sottil al 15′. Esordio per Kevin Prince Boateng e Pol Lirola.

I risultati delle amichevoli

Friburgo-Cagliari 0-1 (primo match) – Joao Pedro

Friburgo-Cagliari 4-1 (secondo match) – Cerri

Augsburg-Bologna 2-3 – Destro, Svamberg, Santander

Padeborn-Lazio 2-4 – Caicedo, Cataldi, aut. Jans, Lulic

Burnley-Parma 2-0

Monaco-Sampdoria 1-0

Livorno-Fiorentina 0-1 – Sottil