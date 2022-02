Amici 2021 Daily: la crisi di Lda e le lamentele di Albe

Amici 2021 il riassunto della giornata di oggi vede al centro dell’attenzione la crisi di Lda e la sua paura del palco unita anche alla sua scarsa fiducia in se stesso. Infatti, subito dopo lo sfogo avuto in casa con Albe viene richiamato da Rudy Zerbi che decide di incontrarlo.

Lda a Zerbi conferma il suo malessere e la sua forte paura nel cantare. Una paura che lo assale con il timore continuo di essere giudicato. “Non riesco a godermi il palco” afferma Lda scoppiando in lacrime. I giudizi delle persone lo affligge fino a trasportarlo in una sensazione di soffocamento.

I consigli di Emma sulla respirazione sono ben accetti e giusti, ma ho come la sensazione che qualcuno mi strozzi. Tutto questo va a ricadere sulle classifiche e su tutto, compresi gli inediti. Devo cercare di trovare un modo per superare questa sensazione.

L’ombra di Gigi d’Alessio accompagna il cantante che si sente stretto nella morsa della sua popolarità. Si sente poco capito e molto giudicato in maniera a volte anche troppo severa. Il non riuscire a non far vedere agli altri che tutto quello che Lda crea è tutta opera sua e non perché figlio di qualcuno, tutti ciò lo rende consapevole del fatto che questi ostacoli potrebbero non farlo cantare più.

Rudy Zerbi cerca di far intuire a Lda che tutto quello che ha ottenuto (gli applausi, gli ascolti, il disco d’oro) non può essere frutto di raccomandazione. Lo aiuta a ragionare e a far intuire che i suoi sacrifici non sono stati regalati da nessuno. Successivamente Zerbi lo trascina su quel palco di cui ha tanta paura. Uno studio vuoto dove sono presenti sono loro due. L’invito è quello di cantare l’inedito. “Il Palco te lo devi mangiare non ti deve mangiare lui” questo è il consiglio di Rudy che arriva subito nella testa di Luca che sembra andare via con più convinzioni.

Amici 2021 continua con Albe che viene convocato dall’insegnante Anna Pettinelli. Una prima clip fa vedere i suoi commenti a caldo subito dopo la gara di domenica giudicata dal maestro Vessicchio. Una serie di polemiche sul metro di giudizio una volta vista la classifica, una cosa che non è andata giù. La Pettinelli gli intima: “Vessicchio è il verbo se sei arrivato penultimo sei arrivato penultimo”. Albe è rimasto male di essere arrivato penultimo, ma la Pettinelli gli rimarca il suo atteggiamento da vittima.

L’argomento poi si sposta sulla Cover giudicata da Emma: la Pettinelli continua ad indicare ad Albe di non perdere energie e non vuole sentire lamentele. Albe dopo la discussione si carica con una maggiore convinzione sui suoi mezzi.

Chiusura con San Valentino: in casa arrivano i pensieri delle fidanzate e dei fidanzati. Si parte con la partner di Calma, al messaggio di Anna fidanzata di Crytical, a Cosmary fidanzata di Alex. Un momento per ricordare la festa degli innamorati