Amici 2021 daily: la puntata del 25 febbraio

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 2021, alcuni cantanti e ballerini sono stati sottoposti a provvedimento disciplinare a causa del loro comportamento in casetta. Tra i cantanti, LDA, Crytical, Calma e Aisha; tra i ballerini, Christian, Nunzio e Leonardo. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno così deciso che gli ultimi classificati per categoria avrebbero dovuto lasciare la scuola.

“L’accusa è stata quella di non finire un pezzo che ho provato a fare ma non è nelle mie corde. Non mi si può dire che perdo tempo“, ha detto tra le lacrime Crytical. “Stiamo scherzando? La serie guardavo i video, mi sono messo a provare, è un’umiliazione, non lo accetto“, queste la parole di Christian.

Dopo l’esibizione, i ragazzi, tornati in casetta, si sono lasciati andare ad un duro sfogo con i compagni: “Ci dovevano mandare tutti“, ha detto LDA. Arriva il momento di scoprire la classifica: al primo posto di quella ballo c’è Leonardo; a pari merito Christian e Nunzio. Questi ultimi due dovranno abbandonare la scuola, così come Calma, ultimo nella gara di canto.

Gli eliminato vengono poi convocati da Zerbi e dalla Celentano che decidono di dare loro una seconda possibilità: “L’importante è dimostrare di aver capito. Trasmettete questi ai vostri compagni“, ha detto la maestra di danza.