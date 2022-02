Amici 2021 daily: la puntata del 24 febbraio

Nel corso dell’ultima puntata del daytime di Amici 2021, in onda oggi, giovedì 24 febbraio 2022, Raimondo Todaro ha voluto rispondere alle dichiarazioni pronunciate da Alessandra Celentano che ieri ha effettuato un confronto tra i ballerini Nunzio e Leonardo:

(rivolgendosi a Nunzio) “Dal mio punto di vista è stata un’ora persa perché non sei migliorato di una virgola e farti sentir dire che non devi guardarti allo specchio. Non puoi permetterti perdite di tempo. La maestra non ha avuto rispetto di chiedermi se avesse avuto la possibilità di incontrarti in sala. Da adesso in poi, ti è assolutamente vietato andare in sala con la maestra Celentano se io non lo vengo a sapere. Qualora fossi avvisato non andresti comunque perché la reputo una perdita di tempo”.

Il coreografo si offre di lavorare con lui per ottenere maggiori progressi nel campo dei balli latino – americani:

“Io dubito che ti venga fatto un buon lavoro in sala. Se non si rendono conto degli errori, immagino che non ti facciano le correzioni. Mi metto a disposizione. Possiamo lavorare con Nunzio tutti e tre assieme. Sono aperto a tutto. Credo che tu sia entrato con un livello e credo che uscirai con lo stesso livello o addirittura peggiore. Se i commenti tecnici delle persone che ti seguono sono questi. E’ una situazione, dal mio punto di vista, è grave. Non voglio dire che Nunzio faccia tutto bene tecnicamente. Nunzio ha dei cavalli in più nel suo motore. Credo che abbia talento. Ha quattro anni meno di te e, in questo campo, è un abisso. Io se dovessi scegliere una persona con cui lavorare ad ‘Amici’ ed in futuro, sceglierei Nunzio”.